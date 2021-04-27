У "Нафтогазі" поскаржилися на мільярдні збитки у 2020 році

Про це свідчать дані "Нафтогазу". У пресслужбі компанії зазначили, що з початку 2021 року почали отримувати прибуток.

Важливо "Нафтогаз" назвав річний тариф на газ

Величезний збиток у компанії пояснюють низьким попитом і цінами на газ, а також резервами сумнівних боргів.

Компанія відштовхнулася від дна і почала генерувати прибуток,

– заявив глава компанії Андрій Коболєв.

За його словами, за підсумками першого кварталу "Нафтогаз" отримає чистий прибуток, але точну суму не назвав.

Водночас у компанії стверджують, що нормалізований прибуток 2020 року, без урахування резервів сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 мільярда гривень.

Актуально "Нафтогаз" вимагає стягнути з Кабміну майже 4,5 мільярда гривень

Раніше ЗМІ повідомляли, що у 2020 році "Нафтогаз" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку в порівнянні з 9,9 мільярдами гривень сукупного доходу за 2019 рік.