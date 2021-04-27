У "Нафтогазі" поскаржилися на мільярдні збитки у 2020 році
За підсумками 2020 року "Нафтогаз" отримав 19 мільярдів гривень збитків. Тоді як прибуток склав лише 2,6 мільярда гривень.
Джерело:"Нафтогаз"
Про це свідчать дані "Нафтогазу". У пресслужбі компанії зазначили, що з початку 2021 року почали отримувати прибуток.
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Причина збитків
Величезний збиток у компанії пояснюють низьким попитом і цінами на газ, а також резервами сумнівних боргів.
Компанія відштовхнулася від дна і почала генерувати прибуток,
– заявив глава компанії Андрій Коболєв.
За його словами, за підсумками першого кварталу "Нафтогаз" отримає чистий прибуток, але точну суму не назвав.
Водночас у компанії стверджують, що нормалізований прибуток 2020 року, без урахування резервів сумнівних боргів та інших надзвичайних витрат, склав 3,2 мільярда гривень.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що у 2020 році "Нафтогаз" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку в порівнянні з 9,9 мільярдами гривень сукупного доходу за 2019 рік.
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