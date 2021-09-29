Для підтримки тиску в системі ГТС доведеться наростити кількість агрегатів. Наслідки для української газотранспортної системи від угоди між Угорщиною та Росією прокоментував директор "Нафтогазу" з інтегрованих комунікацій Максим Білявський.

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Витрати природного газу, за оцінкою Білявського, зростуть приблизно на 50 мільйонів кубічних метрів щороку: "дуже легко розрахувати, скільки це буде в грошовому еквіваленті визначатися".

"Зменшення обсягів товаро-транспортної роботи рахунком перерозподілу тих самих 4,5 мільярда кубічних метрів за іншим маршрутом постачання призведе до того, що нам доведеться підтримувати належний тиск у системі, а для цього доведеться збільшити кількість агрегатів, які працюватимуть у газотранспортній системі України", – зазначив він.

Блокування "енергетичної окупації" Росії

У питанні стратегії протидії відповідним наслідкам представник "Нафтогазу" вказав на завершення інтеграції газотранспортної системи України в єдину модель газопостачання Європи.

Це планується зробити шляхом перенесення точок приймання-передачі природного газу на східний кордон. І тут, власне, одразу є кілька похідних, як економічних, так і політичних,

– сказав Білявський.

Він роз'яснив, що політичні похідні – це, зокрема, ще один крок на шляху до реінтеграції тимчасово окупованих регіонів східної частини України. Також мовиться про блокування розвитку газового хабу на півдні Росії.

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Директор "Нафтогазу" з інтегрованих комунікацій очікує, що це дозволить блокувати "енергетичну окупацію" Росією Чорноморського регіону, а з економічного боку – збільшити обсяги товаро-транспортної роботи завдяки відкриттю доступу для газу з Центральної та Східної Азії.

Для звичайного споживача це означатиме обґрунтоване формування ціни на газ, тобто українського індексу газу, який може бути значно меншим, аніж наразі є у Європі, припустив представник "Нафтогазу".

Угода Угорщини та Росії: коротко