"Нафтогаз" збільшив видобуток нафти у Єгипті: який прибуток отримає компанія

На початку квітня 2021 року спільна компанія-оператор НАК "Нафтогаз України" та Egyptian General Petroleum Corporation (Petrosannan Company) виконала роботи з гідророзриву пластів на пілотних свердловинах на концесійній ділянці у Західній пустелі Арабської Республіки Єгипет. Завдяки чому видобуток нафти збільшився більш ніж на 20%, або 600 барелів на добу.

Дохід "Нафтогазу"

Департамент інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" повідомив, що за умови збереження досягнутих обсягів видобутку і поточних цін на нафту, група "Нафтогаз" таким чином отримає додатковий дохід від 400 тисячі доларів на місяць. Нині поточна ціна за один барель нафти становить 60 доларів.

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Тільки початок нинішньої кампанії з інтенсифікації свердловин дозволив нам збільшити обсяг видобутку нафти на 20%,

– сказав Сергій Перелома.

Перший заступник голови правління "Нафтогаз" Сергій Перелома зазначив й те, що компанія планує надалі використовувати отриманий досвід, зокрема, щодо проведення гідророзривів пластів, на інших ділянках, які експлуатує Група "Нафтогаз" в Арабській Республіці Єгипет.

Група Нафтогаз реалізує проєкт з розвідки та видобутку вуглеводнів на території Alam Еl Shawish East у Західній пустелі та територіях South Wadi El Mahareeth та Wadi El Mahareeth у Східній пустелі Єгипту.