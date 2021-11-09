"Нафтогаз" заперечив чутки про "подарований Комоломойському газ"

У "Нафтогазі" не погоджуються з вимогами "Укрнафти" передати їй спірні обсяги газу чи компенсувати їх. Інформацію про мирову угоду з олігархом Ігорем Коломойським спростовують.

Жодних обсягів газу "Нафтогаз" Коломойському не віддавав. Таким чином у компанії відреагували на чутки про домовленості з "Укрнафтою".

До речі Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському через корупцію, – Рябошапка

Інформація про те, що "Нафтогаз" домовився із бізнесменом Ігорем Коломойським, або підписав з "Укрнафтою" відповідну мирову угоду, або погодився віддати 3,5 мільярда кубометрів газу або інший обсяг газу, грошові кошти тощо, не відповідає дійсності,

– наголосили в "Нафтогазі".

У компанії зазначили, що наразі триває судовий процес, який має схвалити рішення щодо спірного газу.

Що відомо про суперечку

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов мали 40,1% акцій "Укрнафти". "Нафтогазу" належало 50%. Олігархи висунули звинувачення нібито Україна відібрала газ, видобутий "Укрнафтою".

Суперечки в українських судах розглядали протягом 2006 – 2013 років. У лютому 2015 року справа пішла у Стокгольмський арбітраж.

Акціонери "Укрнафти" Коломойський та Боголюбов хотіли стягнути з України близько 6 мільярдів, а також нараховані відсотки.

Стокгольмський арбітраж відмовився розглядати по суті питання про спірні обсяги газу.

Після цього "Укрнафта" поновила процес в українських судах, в якому вимагає розглянути це питання по суті справи. Компанія зробила звернення 19 квітня 2021 року.

Позиція "Нафтогазу"

Наголосили, що компанія не погоджується з вимогами "Укрнафти" про передачу їй спірних обсягів газу та компенсацією вартості спірних обсягів газу за поточною ринковою ціною.

"Нафтогаз" не заперечує, що газ, видобутий "Укрнафтою", потрапляв у єдину газотранспортну систему, оператором якої був АТ "Укртрансгаз". Основні обсяги спожило населення. Натомість "Укрнафта" спочатку доводила, що це не її газ йшов на потреби населення, але потім позицію змінили.