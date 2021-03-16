НАК "Нафтогаз" та ізраїльська Naphtha Israel Petroleum підписали меморандум про взаєморозуміння. Він стосується потенційної геологічної розвідки вуглеводнів в українській частині Чорного моря.

Сторони домовились, що вивчатимуть можливості для співпраці як щодо робіт на шельфі Чорного моря, так і в інших проєктах з розвідки та видобування вуглеводнів в Україні.

Читайте також Для "Нафтогазу" критично важливий випуск єврооблігацій, – голова наглядової ради

Що про співпрацю кажуть у "Нафтогазі"

За словами виконавчого директора "Нафтогазу" Отто Ватерландера, Naphtha є керівною компанією та власником пайового інвестиційного фонду Isramco Negev 2, LP. Ця компанія займається розробкою родовища Tamar потужністю 13 трильйона кубічних футів разом із Chevron та Delek Drilling.

"Відповідно, вона має підтверджений досвід роботи з необхідними глибоководними технологіями та ділові стосунки з провідними операторами з розробки морських покладів", – наголосив Ватерландер.

Плани ізраїльської Naphtha

Водночас гендиректор Naphtha Israel Petroleum Corp Еран Ленднер зазначив, що, "на жаль, українська частина Чорного моря залишається недостатньо дослідженою".

Тому компанія вітає рішення уряду передати "Нафтогазу" права на дослідження цієї ділянки, а також вважає, що група готова до цього завдання.

Ленднер також наголосив, що розглядає український ринок природного газу як потенційно привабливий у довгостроковій перспективі й стратегічно правильний проєкт для інвестицій.

Довідка. У листопаді 2020 року уряд вніс зміни до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами. "Нафтогаз" отримав право на розробку Чорноморського шельфу без конкурсу на 30 років.