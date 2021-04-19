"Нафтогаз" вимагає стягнути з Кабміну майже 4,5 мільярда гривень
"Нафтогаз" хоче стягнути з українського уряду 4,491 мільярда гривень на свою користь. Відповідний позов вже подали до суду.
Джерело:Господарський суд Києва
Мовиться про стягнення "у рахунок відшкодування завданої шкоди". Окрім Кабміну, відповідачем вказана Державна казначейська служба.
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Матеріали господарської справи розглядав суддя Селівон. Засідання призначили на 5 травня. Воно розпочнеться о 15:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва.
Що було раніше
У жовтні 2018 року "Нафтогаз" вже подавав позов проти уряду України. Тоді там вимагали відшкодування збитків у розмірі 6,6 мільярда гривень.
У позові мовилося про відмову Кабміну створити механізм джерел фінансування та призначення компенсації, яка надається суб'єктам ринку природного газу
У квітні 2019 року Господарський суд Києва відмовив "Нафтогазу" в задоволенні цього позову. Тож ніяких збитків не відшкодовували.
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