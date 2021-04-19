"Нафтогаз" хоче стягнути з українського уряду 4,491 мільярда гривень на свою користь. Відповідний позов вже подали до суду.

Мовиться про стягнення "у рахунок відшкодування завданої шкоди". Окрім Кабміну, відповідачем вказана Державна казначейська служба.

Читайте також Ми готові забезпечити прозору експлуатацію, – глава "Нафтогазу" про "трубу Медведчука"

Матеріали господарської справи розглядав суддя Селівон. Засідання призначили на 5 травня. Воно розпочнеться о 15:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва.

Що було раніше

У жовтні 2018 року "Нафтогаз" вже подавав позов проти уряду України. Тоді там вимагали відшкодування збитків у розмірі 6,6 мільярда гривень.

У позові мовилося про відмову Кабміну створити механізм джерел фінансування та призначення компенсації, яка надається суб'єктам ринку природного газу

У квітні 2019 року Господарський суд Києва відмовив "Нафтогазу" в задоволенні цього позову. Тож ніяких збитків не відшкодовували.