"Нафтогаз" відтермінував введення кіловат-годин у платіжках

"Нафтогаз" відтерміновує перехід на європейську систему обліку газу. Українці продовжать отримувати платіжки старого зразка.

Відповідне рішення компанія "Нафтогаз" прийняла через воєнний стан в Україні.

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Для чого Україні перехід

Зараз українці сплачують за обсяг отриманого газу. Ця система недосконала, оскільки якість газу може бути різна. Доцільніше вимірювати енергію, яку споживачі отримують від газу. І це здатна робити нова систем обліку з кіловат-годинами, яку вже тривалий час застосовує Європа.

Перехід до обліку спожитої під час спалювання газу енергії дозволить споживачам більш справедливо сплачувати за блакитне паливо,

– йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

Як мав відбутися перехід

Верховна Рада схвалила перехід на європейську систему обліку споживання газу ще 2 листопада минулого року.

Опалювальний сезон 2021 – 2022 років мав бути останнім, коли українці сплачують газ за метричними показниками, тобто, коли обсяги газу вимірюють в кубометрах.

Після цього повинен був відбутися перехід на кіловат-години. Але цього не станеться, поки триває воєнний стан.

Нагадаємо, що Кабмін зафіксував тарифи на електроенергію для населення до листопада. Вони будуть на рівні 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат-година та 1,68 гривні за кіловат-годину при більшому споживанні.

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