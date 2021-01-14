У "Нафтогазі" відреагували на рішення Кабінету Міністрів про зниження тарифів на газ. Компанія готова забезпечити побутових споживачів газом за регульованою ціною 6,99 гривні за кубометр.

Як на регулювання цін на газ відреагували у "Нафтогазі"

Компанія погодилася продавати українцям газ регульованою ціною аж до завершення карантину або опалювального сезону. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Дізнайтеся більше Тарифи на газ у січні 2021 стрімко виросли: як уряд втрутився та знизив ціну

Ми готові в межах тарифного плану "Місячний" забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 гривні за метр кубічний,

– йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" також додали, що для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 гривні, 5,24 гривні та 6,45 гривні за кубометр, відповідно до умов договорів.

Що ще пропонують у компанії

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв також наголосив, що компанія готова прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною.

Ми готові мінімізувати тиск цін на енергоносії для незахищених верств населення під час карантинних обмежень,

– зазначив Коболєв.

За його словами, у компанії розуміють, що запровадженням регульованих цін на газ уряд зробив вимушений крок, викликаний потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників газу.

Читайте також Зниження тарифів на газ і субсидії: про що говорили на нараді в Разумкова

Що відомо про рішення уряду щодо газу

Напередодні на нараді, яку зібрав глава парламенту Дмитро Разумков, прем'єр-міністр розповів про бажання зробити державне регулювання на період карантину у вигляді обмеження максимальної ціни – 6,99 гривні за кубічний метр.

Шмигаль зазначив, що рішення про впровадження державної регульованої ціни є тимчасовим і не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

Зверніть увагу! В Україні 1 січня 2021 року зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор. Через це у багатьох містах України спалахнули протести.