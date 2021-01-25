"Нафтогаз" відклав публікацію ціни на газ для виробників тепла: з чим це пов'язано

Компанія "Нафтогаз" наразі не публікуватиме ціни на газ для виробників теплової енергії. Її оприлюднять після завершення перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла.

Джерело: "Нафтогаз"

На час перемовин "Нафтогаз" відтерміновує публікацію ціни газу для виробників тепла.

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Оприлюднять січневу ціну на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов'язків після завершення перемовин.

"Нафтогаз" веде переговори з

державними органами;

Асоціацією міст України;

представниками виробників тепла.

Про відновлення публікації та про оприлюднення ціни газу на січень 2021 року ми повідомимо, як тільки переговори будуть завершені,

– йдеться у повідомленні.

У компанії також нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови уряду.