"Нафтогаз" відклав публікацію ціни на газ для виробників тепла: з чим це пов'язано
Компанія "Нафтогаз" наразі не публікуватиме ціни на газ для виробників теплової енергії. Її оприлюднять після завершення перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла.
Джерело: "Нафтогаз"
На час перемовин "Нафтогаз" відтерміновує публікацію ціни газу для виробників тепла.
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Оприлюднять січневу ціну на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов'язків після завершення перемовин.
"Нафтогаз" веде переговори з
- державними органами;
- Асоціацією міст України;
- представниками виробників тепла.
Про відновлення публікації та про оприлюднення ціни газу на січень 2021 року ми повідомимо, як тільки переговори будуть завершені,
– йдеться у повідомленні.
У компанії також нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови уряду.
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