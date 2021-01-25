Компанія "Нафтогаз" наразі не публікуватиме ціни на газ для виробників теплової енергії. Її оприлюднять після завершення перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла.

Джерело: "Нафтогаз"

На час перемовин "Нафтогаз" відтерміновує публікацію ціни газу для виробників тепла.

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Оприлюднять січневу ціну на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов'язків після завершення перемовин.

"Нафтогаз" веде переговори з

державними органами;

Асоціацією міст України;

представниками виробників тепла.

Про відновлення публікації та про оприлюднення ціни газу на січень 2021 року ми повідомимо, як тільки переговори будуть завершені,

– йдеться у повідомленні.

У компанії також нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови уряду.

Зверніть увагу! За словами Дениса Шмигаля, навесні або влітку 2021 року газопостачальні компанії України зможуть представити річні тарифи на газ. Ціна буде фіксованою.