"Нафтогаз" таки братиме участь у сертифікації "Північного потоку-2"

Компанія "Нафтогаз" братиме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2". Таке рішення 15 листопада прийняв німецький регулятор BNetzA.

Компанія надасть свою позицію вже найближчим часом. Про це у мережі повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

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"Нафтогаз" братиме участь у сертифікації російського газопроводу

НАК "Нафтогаз" братиме участь у процедурі сертифікації оператора "Північного потоку-2",

– написав Вітренко.

Він уточнив, що відповідне рішення 15 листопада прийняв німецький регулятор BNetzA. Українська сторона готова надати аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському та міжнародному енергетичному законодавству.

Це також дасть змогу дізнатися про позицію та аргументи Nord Stream 2 AG, що означатиме більшу прозорість процесу.

Вітренко також звернув увагу, що домінувальне становище "Газпрому" при запуску "Північного потоку-2" всупереч вимогам європейського законодавства несе загрозу для конкуренції на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії та інших країн. Регулятор повинен врахувати цей вплив.

саме BNetzA прийматиме остаточне рішення щодо того, чи введуть в експлуатацію "Північний потік-2" та за яких умов.

Вітренко про участь "Нафтогазу" у сертифікації" Північного потоку-2": відео

Сертифікація оператора "Північного потоку-2": що відомо