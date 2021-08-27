"Нафтогаз" пояснив зростання цін на газ маніпуляціями російського "Газпрому"

У "Нафтогазі" пояснили, що зростання ціни на газ відбувається через те, що російський "Газпром" створив штучний дефіцит поставок блакитного палива. Все для того, щоб тиснути на Євросоюз щодо запуску газопроводу "Північний потік-2".

Саме це стало одним з факторів збільшення спотових цін на газ у Євросоюзі та Україні. Про це повідомив директор із інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський.

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"Газпром" тисне на Євросоюз для запуску "Північного потоку-2"

Білявський розповів, що є 3 основні фактори, які вплинули на різке зростання спотових цін на газ у Євросоюзі та Україні:

" штучний дефіцит поставок газу (організований Газпромом для тиску на Євросоюз в питанні запуску "Північного потоку-2" );

); зростання попиту на електроенергію (відновлення економіки після пандемії);

а також зниження виробітку відновлюваної енергетики (несприятлива погода).

Саме тому спотова ціна газу продовжує зростати. Наразі на хабі TTF вона складає 490 доларів або 13 230 гривень за тисячу кубометрів, не враховуючи транспортування до кордону України та інших зборів.

Стабілізувати ціну можна, – Максим Білявський

Стабілізувати цінову ситуацію на енергетичному ринку Євросоюзу може збільшення обсягів транспортування газу через газотранспортну мережу України,

– пояснив директор з інтегрованих комунікацій.

Додав також, що наша система, на відміну від "Північного потоку-2" та інших маршрутів, – "може оперативно реагувати на зміну ринкового попиту (завдяки газосховищам), у такий спосіб обмежуючи коридор коливання спотових цін на газ, і відповідно – зменшуючи потребу в спалюванні вугілля та знижуючи викиди діоксиду вуглецю".

Коротко про російський газопровід "Північний потік-2"