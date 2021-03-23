"Нафтогаз" поверне річний тариф для населення з 1 травня

У НАК "Нафтогаз" завершили розробку річного тарифу на газ, який визначає єдину ціну протягом року. Тариф буде доступний з 1 травня.

У компанії зазначили, що переваги річного тарифу та його гнучкість споживачі "Нафтогазу" вже оцінили.

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"Нафтогаз" повертає річний тариф

Настав час масштабувати цей досвід на всю країну. Наші клієнти, які обрали восени тариф "Річний", досі платять за газ за ціною, яка була на момент підписання договору,

– зазначив Андрій Коболєв.

За словами голови правління компанії, наразі завершують роботу над новими пропозиціями для домогосподарств, які будуть доступні з початку травня 2021 року.

Крім того, "Нафтогаз" готовий надати можливість купувати газ за річним тарифом постачальникам, які працюють на роздрібному ринку для населення.

Це означає, що компанія знову вводить річний тариф.

До слова, річний тариф, який впроваджуватимуть для захисту споживачів, надаватиметься за замовчуванням усіма газопостачальними компаніями, як це передбачено проєктом рішення НКРЕКП. Водночас кожен споживач зможе змінювати річний тарифний план впродовж року на щомісячний, а також обрати послуги будь-якого іншого постачальника газу.

Що передбачає річний тариф