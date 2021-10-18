Про заявку України щодо участі в сертифікації трубопроводу на брифінгу 18 жовтня повідомив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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Заявка "Нафтогазу" на участь у сертифікації "Північного потоку-2"

"Нафтогаз" як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором, Федеральною агенцією німецьких мереж,

– зазначив Вітренко.

Він наголосив, що основна позиція України полягає в тому, що російський газопровід не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству.

За словами Вітренка, "Нафтогаз" є активним учасником ринку газу Європу, тому зацікавлений, аби цей ринок був конкурентним. А сертифікація "Північного потоку-2" завдасть шкоди конкуренції на німецькому ринку, а також на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії.

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