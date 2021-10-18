Про заявку України щодо участі в сертифікації трубопроводу на брифінгу 18 жовтня повідомив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
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Заявка "Нафтогазу" на участь у сертифікації "Північного потоку-2"
"Нафтогаз" як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2" перед німецьким регулятором, Федеральною агенцією німецьких мереж,
– зазначив Вітренко.
Він наголосив, що основна позиція України полягає в тому, що російський газопровід не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству.
За словами Вітренка, "Нафтогаз" є активним учасником ринку газу Європу, тому зацікавлений, аби цей ринок був конкурентним. А сертифікація "Північного потоку-2" завдасть шкоди конкуренції на німецькому ринку, а також на ринках Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії.
Сертифікація газопроводу "Північний апотік-2": що відомо
- Російський газопровід повинен відповідати правилам Третього енергопакета ЄС.
- Зокрема, нормам про розподіл компаній, які передбачають, що структури, які займаються видобутком ресурсів, не мають права їх транспортувати.
- Оператор Nord Stream 2 AG подав заявку, щоб його визнали незалежним. Розгляд заявки розпочався 8 вересня, ухвалити рішення по ній повинні до 8 січня 2022 року.