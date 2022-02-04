Міністр економіки зазначив, що імпортом блакитного палива займаються також приватні компанії. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся у п'ятницю, 3 лютого.
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"Нафтогаз" розпочав. Мова йде про близько 300 мільйонів кубометрів на лютий. Ціна зараз складає від 900-1000 доларів за тисячу кубометрів,
– сказав Герман Галущенко.
Він вказав, що у лютому планується імпортувати з Угорщини близько 130 мільйонів кубометрів газу.
Що відомо про транспорт газу з Угорщини
Директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон розповів, що завдяки проведеним технічним заходам система ГТС змогла транспортувати газ в обох напрямках.
Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту,
– поділився він.
До теми Угорщина запропонувала Україні потужності для імпорту газу
Угода між ОГТСУ та FGSZ: коротко
- Домовленості дозволяють фізично транспортувати до 8 мільйонів кубометрів природного газу щодоби (2,9 мільярда кубометрів на рік) з Угорщини до України.
- Разом із наявними 27 мільйонами кубометрів добових потужностей зі Словаччини це збільшує загальний обсяг для імпорту газу в Україну до 35 мільйонів кубометрів на добу.