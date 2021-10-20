"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу до 24 мільярдів кубометрів на рік, – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" упродовж наступних 10 років планує збільшити видобуток природного газу у 1,8 рази. За цей час компанія намагатиметься залучати міжнародні інвестиції для розвитку українського газовидобутку.

"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу з приблизно 13 мільярдів кубометрів до 24 мільярдів кубометрів. Про це Вітренко заявив під час Українського газового інвестиційного конгресу у Києві.

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За словами очільника "Нафтогазу", виробництво газу доцільно розвивати як на суші, так і на шельфі.

Мовиться про собівартість його видобутку до 160 доларів за тисячу кубометрів. Водночас у НАК є проєкти дешевші цієї собівартості.

Наше завдання полягає не в тому, щоб конкурувати з іншими компаніями, а в тому, щоб стати платформою для залучення інвестицій у газову галузь,

– наголосив Вітренко.

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