"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу до 24 мільярдів кубометрів на рік, – Вітренко

20 жовтня 2021 , 15:52
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" упродовж наступних 10 років планує збільшити видобуток природного газу у 1,8 рази. За цей час компанія намагатиметься залучати міжнародні інвестиції для розвитку українського газовидобутку.

"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу з приблизно 13 мільярдів кубометрів до 24 мільярдів кубометрів. Про це Вітренко заявив під час Українського газового інвестиційного конгресу у Києві.

Зауважте Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу, – Вітренко

За словами очільника "Нафтогазу", виробництво газу доцільно розвивати як на суші, так і на шельфі.

Мовиться про собівартість його видобутку до 160 доларів за тисячу кубометрів. Водночас у НАК є проєкти дешевші цієї собівартості.

Наше завдання полягає не в тому, щоб конкурувати з іншими компаніями, а в тому, щоб стати платформою для залучення інвестицій у газову галузь,
– наголосив Вітренко.

В Україні не буде держрегулювання цін на газ

  • За словами Вітренка, взимку 2020 – 2021 року в Україні вперше за часи незалежності не діятиме державне регулювання цін на газ.
  • Глава "Нафтогазу" наголосив: "я можу сказати, що Україна добре справляється".
  • Вітренко нагадав, що декілька років тому в країні запустився вільний ринок цін на газ для промисловості. Окрім того, у 2020 році запрацював ринок газу для населення.
Автор: Мар'яна Бекало