"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу до 24 мільярдів кубометрів на рік, – Вітренко
Джерело:24 канал
Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз" упродовж наступних 10 років планує збільшити видобуток природного газу у 1,8 рази. За цей час компанія намагатиметься залучати міжнародні інвестиції для розвитку українського газовидобутку.
"Нафтогаз" планує збільшити видобуток газу з приблизно 13 мільярдів кубометрів до 24 мільярдів кубометрів. Про це Вітренко заявив під час Українського газового інвестиційного конгресу у Києві.
Зауважте Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу, – Вітренко
За словами очільника "Нафтогазу", виробництво газу доцільно розвивати як на суші, так і на шельфі.
Мовиться про собівартість його видобутку до 160 доларів за тисячу кубометрів. Водночас у НАК є проєкти дешевші цієї собівартості.
Наше завдання полягає не в тому, щоб конкурувати з іншими компаніями, а в тому, щоб стати платформою для залучення інвестицій у газову галузь,
– наголосив Вітренко.
В Україні не буде держрегулювання цін на газ
- За словами Вітренка, взимку 2020 – 2021 року в Україні вперше за часи незалежності не діятиме державне регулювання цін на газ.
- Глава "Нафтогазу" наголосив: "я можу сказати, що Україна добре справляється".
- Вітренко нагадав, що декілька років тому в країні запустився вільний ринок цін на газ для промисловості. Окрім того, у 2020 році запрацював ринок газу для населення.