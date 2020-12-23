У грудні зросла гуртова ціна на природній газ для виробників теплової енергії. Останнім Нафтогаз постачає газ у межах спеціальних зобов'язань (ПСО).

Вартість газу загалом зросла на 873,28 гривні за 1 тисячу кубічних метрів. Це, якщо враховувати податок на додану вартість. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Нафтогазу. Зверніть увагу Україна готова прокачати більше російського газу, ніж передбачає контракт, – Оператор ГТС Як змінилися ціни на газ у грудні Ціна на природній газ без урахування ПДВ і транспортування становитиме 6 103,10 гривні за 1 тисячу кубічних метрів. Це на 13,5% вище, ніж у листопаді (5 375,37 гривні). Ціна з ПДВ становитиме 7 323,72 гривні за тисячу кубічних метрів. У листопаді було 6 450,44 за 1 тисячу кубічних метрів. Середня ціна на газ за ПСО у 2020 році становила 3813,1 гривні за 1 тисячу кубічних метрів. Це на 28% нижче, ніж середня ціна газу за ПСО у 2019 році.