Ціна на газ для побутових споживачів у січні зросте на 14%. Щоправда, в Нафтогазі запевняють, що вартість блакитного палива в Україні традиційно залишається одним із найнижчих на ринку.

Якою буде ціна на газ у січні

За тарифом "Місячний" ціна на газ для населення становитиме 7,22 гривні за кубічний метр. Але це без вартості розподілу (доставки). Відповідна інформація з'явилася на сайті Нафтогазу.

До речі Нафтогаз підвищив ціну на газ для виробників тепла

Зауважимо, що у грудні побутові споживачі за газ платять 6,33 гривні за кубічний метр. Тобто ціна на газ зросла на 0,89 копійок або на 14%.

У Нафтогазі такі зміни пояснюють передусім "сезонним фактором і збільшенням гуртової ціни на блакитне паливо". Водночас у компанії підкреслюють, що мовиться про ціну лише для їхніх клієнтів.

Нафтогаз, починаючи з серпня, пропонує своїм клієнтам газ за одними з найнижчих цін серед постачальників. Таку ціну компанія може собі дозволити завдяки помірній націнці на блакитне паливо, довгостроковому контракту на оптову закупівлю газу, а також оптимізації операційних витрат,

– переконують у компанії.