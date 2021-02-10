Українська компанія "Нафтогаз" збільшила ціну на газ для виробників тепла у січні 2021 року. Різниця у ціні склала понад 20% у порівнянні з груднем 2020 року.

Згідно з повідомленням "Нафтогазу", у січні 2021 року ціна зросла до 7,3 гривні за кубометр. Це на 20,1% більше, ніж у грудні 2020 року.

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Як змінювалися ціни на газ у грудні

Ціна на природний газ без урахування ПДВ і транспортування у грудні становила 6,1 гривні за кубометр.

становила 6,1 гривні за кубометр. Водночас у листопаді вартість природного газу була на 13,5% нижчою і складала – 5,3 гривні за кубометр.

вартість природного газу була на 13,5% нижчою і складала – 5,3 гривні за кубометр. У жовтні ж один кубометр газу коштує 5,37 гривні за кубометр без урахування ПДВ та витрат на транспортування.

Зауважимо, що 9 лютому Кабмін підписав меморандум з регулятором і мерами міст, який передбачає надання тепловикам відстрочки до 30 вересня 2021 року платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф.

Що ще передбачає документ

до кінця опалювального сезону українці безперебійно отримуватимуть опалення за незмінною вартістю;

за незмінною вартістю; теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки українців;

гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки українців; фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

Зверніть увагу! Раніше Володимир Зеленський запевнив, що тарифи на тепло та гарячу воду в Україні не зростуть. Президент наголосив на неможливості встановлювати ціну на газ більшу, ніж 6,99 гривні за кубометр.