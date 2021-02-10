"Нафтогаз" знов підвищив ціну на газ для виробників тепла
Українська компанія "Нафтогаз" збільшила ціну на газ для виробників тепла у січні 2021 року. Різниця у ціні склала понад 20% у порівнянні з груднем 2020 року.
Джерело:"Нафтогаз"
Згідно з повідомленням "Нафтогазу", у січні 2021 року ціна зросла до 7,3 гривні за кубометр. Це на 20,1% більше, ніж у грудні 2020 року.
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Як змінювалися ціни на газ у грудні
- Ціна на природний газ без урахування ПДВ і транспортування у грудні становила 6,1 гривні за кубометр.
- Водночас у листопаді вартість природного газу була на 13,5% нижчою і складала – 5,3 гривні за кубометр.
- У жовтні ж один кубометр газу коштує 5,37 гривні за кубометр без урахування ПДВ та витрат на транспортування.
Зауважимо, що 9 лютому Кабмін підписав меморандум з регулятором і мерами міст, який передбачає надання тепловикам відстрочки до 30 вересня 2021 року платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф.
Що ще передбачає документ
- до кінця опалювального сезону українці безперебійно отримуватимуть опалення за незмінною вартістю;
- теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки українців;
- фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.
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