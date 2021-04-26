"Нафтогаз" назвав річний тариф на газ

"Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ для побутових користувачів. Клієнти компанії протягом року платитимуть за газ ціну в 7,96 гривні за кубометр.

Усіх клієнтів автоматично переведуть на новий тариф. Він діятиме з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року.

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Також слід зазначити, що ціна 7,96 гривні не враховує вартості розподілу газу – доставки.

На новий тарифний план "Фіксований" користувачів автоматично переведуть з 1 травня. Він доступний для отримувачів пільг і субсидій.

"Нафтогаз" також нагадав, що він як державна компанія є "постачальником останньої надії". Тобто забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника.

Для таких користувачів вартість газу в травні становитиме 9,57 гривні без врахування доставки. Станом на зараз "Нафтогаз" обслуговує 650 тисяч домогосподарств.

Надалі такі клієнти мають обрати ринкову газову компанію та заключити з нею договір, щоб отримати вигідніші ціни.