"Нафтогаз" назвав річний тариф на газ
"Нафтогаз" оприлюднив річний тариф на газ для побутових користувачів. Клієнти компанії протягом року платитимуть за газ ціну в 7,96 гривні за кубометр.
Джерело:"Нафтогаз"
Усіх клієнтів автоматично переведуть на новий тариф. Він діятиме з 1 травня 2021 року до 30 квітня 2022 року.
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Також слід зазначити, що ціна 7,96 гривні не враховує вартості розподілу газу – доставки.
На новий тарифний план "Фіксований" користувачів автоматично переведуть з 1 травня. Він доступний для отримувачів пільг і субсидій.
"Нафтогаз" також нагадав, що він як державна компанія є "постачальником останньої надії". Тобто забезпечує газом побутових клієнтів, які раптово втратили постачальника.
Для таких користувачів вартість газу в травні становитиме 9,57 гривні без врахування доставки. Станом на зараз "Нафтогаз" обслуговує 650 тисяч домогосподарств.
Надалі такі клієнти мають обрати ринкову газову компанію та заключити з нею договір, щоб отримати вигідніші ціни.
Що таке річний тариф на газ?
Річний тариф – це визначення єдиної ціни на газ протягом усього року. Раніше натомість були постійні коливання цін залежно від сезону.
Протягом дії цієї пропозиції постачальник не має права підвищувати тариф. Очікують, що такий механізм убереже користувачів від коригування тарифу.
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