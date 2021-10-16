За словами посадовця, фінансовий план на 2021 рік зовсім не передбачав імпорт газу. Документ розробило попереднє керівництво компанії, відповідно затверджували його попереднім правління й наглядова рада.
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Вітренко згадав Ваттерландера
Вітренко пояснив, що газ власного видобутку "Нафтогаз" продавав на біржі, тобто ці обсяги йшли на промисловість. Натомість імпорт газу стартував лише влітку. Його купували за цінами, які є набагато меншими ніж поточні ціни на ринку.
Глава правління "Нафтогазу" уточнив, що за виконання рішень щодо імпорту газу відповідав Отто Ватерландер. Вітренко стверджує, що той одноосібно змінив затверджений правлінням план в сторону зменшення імпорту.
Хто такий Отто Ватерландер: основне
Джерело: "Нафтогаз"
- З січня 2020 року – виконавчий директор з трансформації "Нафтогазу". У компанії він відповідає, зокрема, за впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління.
- Здобув ступінь магістра з економіки підприємства в Університеті імені Еразма Роттердамського у Нідерландах. Володіє голландською, англійською, німецькою та іспанською мовами.
- Спеціалізується на "допомозі вищому керівництву під час трансформаційних змін на глобальному енергетичному ринку". Має 30 років досвіду роботи в нафтогазовій галузі.
- Перед "Нафтогазом" працював у проєкті "Нафта й газ" міжнародної консалтингової компанії McKinsey. Перед цим був партнером з енергетичного напрямку в Booz & Company.