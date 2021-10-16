За словами посадовця, фінансовий план на 2021 рік зовсім не передбачав імпорт газу. Документ розробило попереднє керівництво компанії, відповідно затверджували його попереднім правління й наглядова рада.

Читайте також Шокове усвідомлення, – Стефанішина про різні позиції європейців щодо цін на газ

Вітренко згадав Ваттерландера

Вітренко пояснив, що газ власного видобутку "Нафтогаз" продавав на біржі, тобто ці обсяги йшли на промисловість. Натомість імпорт газу стартував лише влітку. Його купували за цінами, які є набагато меншими ніж поточні ціни на ринку.

Глава правління "Нафтогазу" уточнив, що за виконання рішень щодо імпорту газу відповідав Отто Ватерландер. Вітренко стверджує, що той одноосібно змінив затверджений правлінням план в сторону зменшення імпорту.

Зверніть увагу! Як розповів раніше Вітренко, аби покрити потреби населення, в Україні не вистачає приблизно пів мільярда – мільярда кубів газу власного видобутку.

Хто такий Отто Ватерландер: основне

Джерело: "Нафтогаз"