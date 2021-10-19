Нарощення нафтовидобутку Вітренко розповів, що нині триває трансформація Укрнафти. Також він додав, що компанія хоче значно збільшити нафтовидобуток. Нагадаємо, що контрольний пакет акцій компанії належить НАК "Нафтогаз". Зверніть увагу Путін зменшує обсяги прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу, – Вітренко

Ми хочемо скористатися наявними можливостями національної компанії для того, щоб той нафтовий потенціал або потенціал з нафтовидобутку, який є в Україні, використовувати більш ефективно,

– розповів Вітренко.

Активи компанії "Укрнафта"

Колишній голова Нафтогазу Андрій Коболєв виступав за поділ активів компанії "Укрнафта" за бізнес-напрямками з міноритарними акціонерами.

Нафтогазу належить 50%+1 акція Укрнафти, групі компаній, пов'язаних з Ігорем Коломойським і іншими колишніми акціонерами Приватбанку, – близько 42% акцій.

Важливо! Вітренко після призначення головою НАК заявив про необхідність додатково опрацювати це питання і запропонував розглянути об'єднання Укрнафти та Укртатнафти (Кременчуцький НПЗ) з подальшим отриманням контрольної частки нової вертикально-інтегрованої компанії державою.