Вартість газу від НАК "Нафтогаз Україна" вже невдовзі знову буде формуватися на ринкових засадах. Так, тарифи на газ зміняться з 1 квітня 2021 року.

Компанії прогнозують, що після переходу на ринкові ціни, цінові пропозиції постачальників будуть значно відрізнятися від сьогоднішніх.

До теми Ціни на газ можуть зрости: Міненергетики не продовжить тариф 6,99 гривні за куб

Цінові пропозиції постачальників, враховуючи піврічний досвід роботи вільного ринку газу, будуть значно відрізнятися. У грудні, наприклад, ДК "Нафтогаз" пропонувало своїм клієнтам до 40% вигідніші ціни,

– наголосили у компанії.

Там відзначили, що на сьогодні майже 300 тисяч субсидіантів змінили постачальника газу на "Нафтогаз". Підприємство закликає інших українців, "які хочуть отримувати якісні послуги за вигідними цінами", не зволікати з оформленням документів.

Чому "Нафтогаз" переходить на ринкові тарифи

У січні Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання ціни на газ до кінця березня. Так, уряд встановив граничну ціну для всіх постачальників – 6,99 гривні за кубометр.

Тоді "Нафтогаз" постачав газ населенню за 6,86 гривні за кубометр.

Міністерство енергетики не планує продовжувати дію обмеження цін, тому вже з квітня ціну на газ формуватиме ринок.

Зверніть увагу! З 1 січня в Україні різко зросли ціли на газ. Це викликало хвилю протестів у різних містах, що й призвело до встановлення граничної вартості газу.