Відповідна заява з'явилася на сайті державної компанії з видобутку, транспортування та переробки нафти та природного газу.

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Також "Нафтогаз" запропонував НКРЕКП автоматично підключити побутових споживачів постачальника "останньої надії" до базової річної пропозиції компанії, на умовах якої вони зможуть отримувати газ за ціною 7,96 гривні за кубометр газу. Ця сума вказана без вартості транспортування.

Компанія вчергове просить споживачів ПОН не зволікати та укладати довготривалі угоди з ГПК "Нафтогаз України", "Нафтогаз Трейдинг" або іншими постачальниками,

– мовиться у заяві.

У "Нафтогазі" зазначили, що послугами ПОН станом на 3 грудня користується 453,5 тисячі споживачів.

Що таке постачальника "останньої надії" Це страховка від раптової втрати поточного постачальника. ПОН підтримає безперебійне газопостачання для того, щоб бізнес міг продовжити стабільну роботу.

Як перестати бути клієнтом ПОН

Для цього потрібно подати заявку на приєднання до нового постачальника, надати йому необхідний пакет документів і дочекатися повідомлення про приєднання до обраного постачальника. Відключення від ПОН відбудеться автоматично після підключення абонента до нового постачальника.

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