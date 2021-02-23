Ціна питання – 200 мільйонів гривень: "Нафтогаз" готовий взяти на зберігання "трубу Медведчука"

23 лютого 2021 , 15:57
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Джерело:

"Укрнафта"

НАК "Нафтогаз України" заявив про готовність прийняти на тимчасове зберігання частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Витрати на утримання майна в компанії оцінили у 200 мільйонів гривень.

"Нафтогаз" як єдиний акціонер "Укртранснафти" прийняв рішення щодо можливості взяття на зберігання нафтопродуктопроводу.

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Що пропонує "Нафтогаз"

Компанія надає "Укртранснафті" згоду на прийняття на тимчасове відповідальне зберігання без права користування арештованого майна афілійованої з Віктором Медведчуком "ПрикарпатЗахідтранс".

Однак "Нафтогаз" назвав умову – компенсація витрат "Укртранснафті" за державний кошт.

Витрати на утримання нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" в компанії оцінили у 200 мільйонів гривень. При внесенні змін до фінплану товариства ці витрати також будуть враховані.

Що цьому передувало

Що відомо про "ПрикарпатЗахідтранс"?

Це – компанія, яка є оператором трубопроводу "Самара – Західний напрямок", що проходить територією Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей України та призначений для транспортування дизельного палива виробництва російських НПЗ у напрямку Угорщини.

У березні 2016 року акції компанії купила швейцарська компанія International Trading Partners AG. Раніше нафтопровід входив до складу компанії "Транснафтопродукт" російської "Транснафти".