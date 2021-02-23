Ціна питання – 200 мільйонів гривень: "Нафтогаз" готовий взяти на зберігання "трубу Медведчука"

Джерело:"Укрнафта"
НАК "Нафтогаз України" заявив про готовність прийняти на тимчасове зберігання частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Витрати на утримання майна в компанії оцінили у 200 мільйонів гривень.
"Нафтогаз" як єдиний акціонер "Укртранснафти" прийняв рішення щодо можливості взяття на зберігання нафтопродуктопроводу.
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Компанія надає "Укртранснафті" згоду на прийняття на тимчасове відповідальне зберігання без права користування арештованого майна афілійованої з Віктором Медведчуком "ПрикарпатЗахідтранс".
Однак "Нафтогаз" назвав умову – компенсація витрат "Укртранснафті" за державний кошт.
Витрати на утримання нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" в компанії оцінили у 200 мільйонів гривень. При внесенні змін до фінплану товариства ці витрати також будуть враховані.