Ціна питання – 200 мільйонів гривень: "Нафтогаз" готовий взяти на зберігання "трубу Медведчука"
НАК "Нафтогаз України" заявив про готовність прийняти на тимчасове зберігання частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Витрати на утримання майна в компанії оцінили у 200 мільйонів гривень.
Джерело:"Укрнафта"
"Нафтогаз" як єдиний акціонер "Укртранснафти" прийняв рішення щодо можливості взяття на зберігання нафтопродуктопроводу.
Читайте також Україна поверне "трубу" Медведчука у державну власність вже незабаром, – Фонд держмайна
Що пропонує "Нафтогаз"
Компанія надає "Укртранснафті" згоду на прийняття на тимчасове відповідальне зберігання без права користування арештованого майна афілійованої з Віктором Медведчуком "ПрикарпатЗахідтранс".
Однак "Нафтогаз" назвав умову – компенсація витрат "Укртранснафті" за державний кошт.
Витрати на утримання нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" в компанії оцінили у 200 мільйонів гривень. При внесенні змін до фінплану товариства ці витрати також будуть враховані.
Що цьому передувало
- 19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони наклала санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
- Тоді ж РНБО прийняла рішення про невідкладні заходи для повернення державного майна, а саме частини нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок".
- Правоохоронці мають з'ясувати обставини, за яких державна власність опинилася в приватних руках.
- 20 лютого Володимир Зеленський ввів у дію рішення про невідкладні заходи щодо націоналізації частини нафтопроводу.
Що відомо про "ПрикарпатЗахідтранс"?Це – компанія, яка є оператором трубопроводу "Самара – Західний напрямок", що проходить територією Житомирської, Рівненської, Тернопільської, Львівської, Закарпатської областей України та призначений для транспортування дизельного палива виробництва російських НПЗ у напрямку Угорщини.
У березні 2016 року акції компанії купила швейцарська компанія International Trading Partners AG. Раніше нафтопровід входив до складу компанії "Транснафтопродукт" російської "Транснафти".
Поділитися новиною