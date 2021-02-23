НАК "Нафтогаз України" заявив про готовність прийняти на тимчасове зберігання частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Витрати на утримання майна в компанії оцінили у 200 мільйонів гривень.

"Нафтогаз" як єдиний акціонер "Укртранснафти" прийняв рішення щодо можливості взяття на зберігання нафтопродуктопроводу.

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Що пропонує "Нафтогаз"

Компанія надає "Укртранснафті" згоду на прийняття на тимчасове відповідальне зберігання без права користування арештованого майна афілійованої з Віктором Медведчуком "ПрикарпатЗахідтранс".

Однак "Нафтогаз" назвав умову – компенсація витрат "Укртранснафті" за державний кошт.

Витрати на утримання нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" в компанії оцінили у 200 мільйонів гривень. При внесенні змін до фінплану товариства ці витрати також будуть враховані.

Що цьому передувало

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони наклала санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Тоді ж РНБО прийняла рішення про невідкладні заходи для повернення державного майна, а саме частини нафтопродуктопроводів "Самара – Західний напрямок".

Правоохоронці мають з'ясувати обставини, за яких державна власність опинилася в приватних руках.

20 лютого Володимир Зеленський ввів у дію рішення про невідкладні заходи щодо націоналізації частини нафтопроводу.