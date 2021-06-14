Цей газ міг би заповнити ГТС України. Про це глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив у інтерв'ю.

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Деталі від Вітренка

Це змінить правила гри, тому що, як ми всі розуміємо, існує величезний потенціал в основному для транспортування газу з Центральної Азії через Україну в Європу,

– пояснив чиновнив.

Він додав: "Мовиться про десятки мільярдів кубічних метрів. Тільки лише газ із Середньої Азії може заповнити всю українську систему транзиту газу".

За словами Вітренка, "Нафтогаз" готує офіційні запити для отримання дозволу на транзит газу з Середньої Азії по системі "Газпрому" і на узгодження можуть піти місяці.

Якщо "Газпром" відмовить, то наступним кроком буде скарга в антимонопольні органи Євросоюзу і подача позову в міжнародний арбітраж. Політик зазначив, що судові розгляди можуть затягнутися на роки.

Зверніть увагу! "Газпром" вже 15 років забороняє транзит по своїй газотранспортній системі з Середньої Азії в Україну.

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