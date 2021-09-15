"Нафтогаз" готовий продовжити контракт з "Газпромом" на транзит російського газу, але є умови

"Нафтогаз" готовий продовжити з "Газпромом" контракт на транзит газу до Європи. Однак Київ наполягатиме на тому, щоб обсяги палива, які нині йдуть через Україну в ЄС, були збережені на тривалий період.

Українська сторона має намір домовлятися лише на таких умовах. Про це повідомив голова НАК Юрій Вітренко під час брифінгу 15 вересня.

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"Нафтогаз" готовий продовжити контракт з "Газпромом", але є умови

"Ті обсяги, які наразі йдуть через Україну, повинні бути перенесені у контракти з європейськими компаніями на довгу перспективу. Ми повинні, таким чином, отримати гарантії того, що транзит через Україну буде збережено", – сказав він.

Ми готові також вести розмову, ми про це сказали німецьким нашим партнерам, про продовження транзитного контракту з "Газпромом". Але саме по собі це продовження не є достатньою гарантією збереження транзиту через Україну. Для цього потрібні, в першу чергу, контракти з європейськими компаніями,

– наголосив Юрій Вітренко.

Транзит газу через Україну

США та Німеччина 21 липня оголосили про угоду щодо газопроводу Північний потік-2.

Домовленості передбачають пролонгацію договору між "Нафтогазом" і "Газпром" ще на 10 років.

Чинна угода була підписана в грудні 2019 року і завершується у 2024 році.

Зверніть увагу "Газпром" запустить "Північний потік-2" вже з 1 жовтня, – Bloomberg