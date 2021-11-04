Нафта зросла у ціні на тлі очікувань щодо рішення ОПЕК+
4 листопада 2021 , 18:38Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
Нафта зросла у ціні до понад 80 доларів за барель, після вчорашнього падіння. Це відбулось на тлі очікувань, що ОПЕК+ продовжить повільне зростання видобутку.
Зростання нафти у ціні
- Ф'ючерси на нафту марки TWI на нью-йоркській торговій біржі зросли у понад 82 долари за барель (на 3,6%).
- Також зросли у ціні й ф'ючерси нафти Brant. Вони досягли ціни майже у 84 долари за барель, що на 2,4% більше, ніж було минулого торгового дня.
До теми Ціна нафти може сягнути до 120 доларів: прогноз Bank of AmericaЗверніть увагу! Очікується, що ОПЕК+ збереже поточний план нарощення видобутку у 400 тисяч барелів на добу.
Ріст ціни на нафту марки TWI на тлі очікувань щодо рішення ОПЕК+ / Інфографіка Bloomberg
США закликають збільшити обсяги
США просить ОПЕК та Росію збільшити виробництво нафти у грудні на 800 тисяч барелів на добу, зауважує видання Bloomberg. Однак ОПЕК+ схиляється до того, щоб дотримуватися попереднього узгодженого плану.
Що таке ОПЕК+ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише 13 країн-членів ОПЕК, але й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.
Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія.