Зростання нафти у ціні
- Ф'ючерси на нафту марки TWI на нью-йоркській торговій біржі зросли у понад 82 долари за барель (на 3,6%).
- Також зросли у ціні й ф'ючерси нафти Brant. Вони досягли ціни майже у 84 долари за барель, що на 2,4% більше, ніж було минулого торгового дня.
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Ріст ціни на нафту марки TWI на тлі очікувань щодо рішення ОПЕК+ / Інфографіка Bloomberg
Що таке ОПЕК+ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише 13 країн-членів ОПЕК, але й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.
Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія.