Зростання нафти у ціні

Ф'ючерси на нафту марки TWI на нью-йоркській торговій біржі зросли у понад 82 долари за барель (на 3,6%).

на нью-йоркській торговій біржі зросли у понад 82 долари за барель (на 3,6%). Також зросли у ціні й ф'ючерси нафти Brant. Вони досягли ціни майже у 84 долари за барель, що на 2,4% більше, ніж було минулого торгового дня.

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Зверніть увагу! Очікується, що ОПЕК+ збереже поточний план нарощення видобутку у 400 тисяч барелів на добу.

Ріст ціни на нафту марки TWI на тлі очікувань щодо рішення ОПЕК+ / Інфографіка Bloomberg

США закликають збільшити обсяги США просить ОПЕК та Росію збільшити виробництво нафти у грудні на 800 тисяч барелів на добу, зауважує видання Bloomberg. Однак ОПЕК+ схиляється до того, щоб дотримуватися попереднього узгодженого плану.