Нафта знову дешевшає: чому фінрегулятор США та долар вплинули на ціну
Джерело:"Укрінформ"
Вартість нафтових ф'ючерсів почала падати на тлі зміцнення долару. Також на зміну ціни вплинуло майбутнє дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС).
Ціна нафти Brent та WTI
- Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 20 вересня – 74,8 долара за барель, що на 0,72% нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
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- Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на жовтень на нью-йоркській біржі NYMEX 20 вересня – 71,35 долара за барель, що на 0,86% нижче підсумкового значення попередньої сесії.
Засідання ФРС: вплив на ціну
Експерти, котрих опитало видання Bloomberg вважають, що ФРС (центральна банківська система США) під час свого засідання 21 – 22 вересня може закласти основу для скорочення обсягів викупу активів, що складають нині 120 мільярдів доларів на місяць.
Засновниця консалтингової компанії Vanda Insights в Сінгапурі Вандана Харі вважає, що фактори, які підтримували ціни на нафту минулого тижня, зокрема, істотне зниження запасів сировини через повільне відновлення видобутку в Мексиканській затоці, сходять нанівець.
Очікування, пов'язані зі скороченням стимулів ФРС, чинять тиск на нафтовий ринок,
– вважає представник Vanda Insights в Сінгапурі Вандана Харі.
Зміцнення долару
20 вересня індекс ICE додав 0,16%, а WSJ Dollar Index – 0,14%. Експерти вважають, що зміцнення американської валюти робить сировинні товари, зокрема, нафту, менш привабливими для інвесторів. Саме тому ціна нафтових ф'ючерсів падає.
Зміна ціни нафти: останні новини
- Аналітик банку JP Morgan Джойс Чанг стверджує, що до кінця 2021 року вартість нафти зросте до 80 доларів за барель у зв'язку з дисонансом попиту та пропозиції на ринку.
- Ріст цін на нафту безпосередньо вплинув на інфляцію, оскільки нафта – основний елемент економіки. Детальніше про те, як зріс рівень інфляції у світі та в Україні, читайте в іншому матеріалі.
- 1 вересня країни-члени ОПЕК та інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), домовилися продовжити політику поетапної відмови від рекордних скорочень видобутку, додаючи на ринок 400 тисяч барелів на добу щомісяця.
- 6 вересня Саудівська Аравія вирішила знизити офіційні відпускні ціни (OSP) на нафту для покупців з Азії та країн Середземномор'я, через що ціна сировини почала знижуватись.