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За підсумками минулого тижня нафта Brent подорожчала на 3,3%, WTI – на 3,2%.

Засідання ФРС: вплив на ціну

Експерти, котрих опитало видання Bloomberg вважають, що ФРС (центральна банківська система США) під час свого засідання 21 – 22 вересня може закласти основу для скорочення обсягів викупу активів, що складають нині 120 мільярдів доларів на місяць.

Засновниця консалтингової компанії Vanda Insights в Сінгапурі Вандана Харі вважає, що фактори, які підтримували ціни на нафту минулого тижня, зокрема, істотне зниження запасів сировини через повільне відновлення видобутку в Мексиканській затоці, сходять нанівець.

Очікування, пов'язані зі скороченням стимулів ФРС, чинять тиск на нафтовий ринок,

– вважає представник Vanda Insights в Сінгапурі Вандана Харі.