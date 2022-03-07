Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що нафта коштує майже 140 доларів за барель. Це рекордна ціна з 2008 року.

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Сполучені Штати разом із союзниками в Європі активно обговорюють можливість відмови від імпорту російської нафти,

– сказав Блінкен.

Саме після такого повідомлення нафта й зросла у ціні.

Що кажуть аналітики

За даними Bloomberg, Вашингтон може піти на ембарго і без участі європейських союзників, але цього ще не вирішили.

За словами речниці нижньої палати Ненсі Пелосі, палата представників Конгресу вивчає можливість розробки законопроєкту про заборону імпорту російської нафти.

Аналітики JPMorgan Chase & Co. вважають, що Brent до кінця року може досягти 185 доларів за барель, якщо зберігатимуться перебої з постачанням із Росії.



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