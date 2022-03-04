Нафта продовжує дорожчати: все через війну в Україні та санкції Заходу щодо Росії

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Чому нафта дорожчає

Нафта дорожчає через побоювання, що західні санкції щодо Росії через вторгнення в Україну перервуть поставки з країни-агресорки. Нагадаємо, що Росія – найбільшим у світі експортер нафти та нафтопродуктів.

Торговельна активність щодо Російської сирої нафти сповільнилася, оскільки покупці не наважуються здійснювати покупки у зв'язку з санкціями Заходу. Разом з тим республіканці закликають президента США Джо Байдена накласти ембарго на імпорт російської нафти в США.

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Також варто зауважити, що світові акції впали після повідомлень про те, що Запорізька атомна електростанція загорілася після атаки російських військ. Загалом європейський фондовий ринок втратив майже 7 мільярдів доларів за тиждень, що закінчився 2 березня.

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