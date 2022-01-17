Ціна нафти 17 січня

Нафта марки Brent

Станом на 8:15 ранку березневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 0,17 долара, або на 0,2%, до 86,23 долара за барель. Також сьогодні ціна контракту підіймалась до 86,71 долара за барель, впритул наближаючись до максимуму з жовтня 2014 року.

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Нафта марки WTI

Лютневі ф'ючерси на нафту марки WTI цього дня дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на 0,37 долара, або на 0,44%, до 84,19 долара за барель. За попередню сесію контракт подорожчав на 1,7 долара, або на 2,1%, до 83,82 долари за барель.

Чому ціна нафти зростала

Згідно з даними Державного статистичного управління Китаю, темпи зростання економіки країни за результатами IV кварталу сповільнились до 4% річних проти 4,9% у III кварталі. Це стало найслабшим зростанням від II кварталу 2020 року. Варто зауважити, що у I кварталі 2021 року ВВП Піднебесної зріс на 18,3%, що є найбільшим стрибком економіки країни з 1992 року.

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Нагадаємо, що Китай є одним з найбільших імпортерів нафти у світі. З початку 2022 року ціни на нафту зросли більш ніж на 10%, що пов'язано переважно зі скороченням пропозиції з боку окремих держав ОПЕК+, наприклад, Лівії.

Засновник Vanda Insights в Сінгапурі Вандана Харі зауважив виданню Bloomberg, що нафтовий ринок проігнорував нову хвилю COVID-19.

Перебої з поставками нафти з деяких країн ОПЕК+ і геополітичні ризики, що ростуть, підтримують "бичачий" настрій нафтового ринку,

– зазначив він.

Хто такі бики та ведмеді Це трейдери, які заздалегідь купують активи, сподіваючись, що їхня ціна з часом зросте, щоб потім вигідно продати їх дорожче. Ведмеді – це трейдери, які роблять ставку на падіння вартості тих чи інших активів.

Нагадаємо! Bank of America прогнозує, що ціна нафти у червні 2022 року може злетіти у понад 120 долари за барель. На зростання ціни повпливає глобальна енергетична криза, різке збільшення попиту на пальне та інші фактори про які детальніше – розповідали тут.

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