Нафта знову подешевшала: угода ОПЕК+ та новий економічний план Байдена не допомогли

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Джерело:

Укрінформ

Котирування нафти 5 квітня 2021 року знову опустилось, після значного зростання на попередніх торгах. Минулого тижня на ціну значною мірою вплинула угода ОПЕК+, що передбачала обмеження видобутку з травня по липень та новий економічний план президента США Джо Байдена.

Як змінювалась вартість нафти

Нафта Brent на лондонській біржі ICE Futures

  • 64,22 долара за барель – вартість червневих ф'ючерсів на нафту 5 травня 2021 року.
  • 64,86 долара за барель – ціна на закритті попередніх торгів 1 травня 2021 року.

Загалом ціна нафти Brent знизилась на 64 центи, або ж на 0,99%.

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Вартість нафти WTI на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX

  • 60,87 долара за барель – ціна травневих ф'ючерсів на нафту 5 травня 2021 року.
  • 61,45 долара за барель – ціна на закритті попередніх торгів 1 травня 2021 року.

Загалом ціна нафти WTI знизилась на 58 центів, або ж на 0,94%.

Рівень зміни ціни на нафту можливо відстежувати в онлайн форматі на сайті Investing.com. Нагадаємо, що 2 травня 2021 року (п'ятниця) ринки були зачинені у зв'язку з Великоднем.

Що вплинуло на попередній ріст ціни

  • Угода ОПЕК +. За обома контрактами зростання цін становило 1 квітня 2021 року понад 2 долари за барель, оскільки інвестори розглядали рішення ОПЕК + як підтвердження відновлення, обумовленого зростанням попиту на паливо.
  • Економічний план Байдена. Оптимізм також був підкріплений новим економічним планом президента США Джо Байдена. На реалізацію плану, що передбачає зосередження допомоги на соціальних ініціативах та інфраструктурних проєктах, Байден планує виділити 2 трильйони доларів.

Угода ОПЕК+

На початку квітня 2021 року країни ОПЕК+ домовились збільшити видобуток нафти та у період з червня по липень вийти на рівень виробництва, котре було заплановане ще у січні.

Згідно з угодою збільшення видобутку мало б відбуватись наступним чином:

  • у травні та червні на 350 тисяч барелів на добу,
  • у липні на 440 тисяч барелів на добу.

Країни ОПЕК+ загалом погодили графік збільшення видобутку на три місяці, проте залишили за собою можливість знизити обсяги у разі необхідності. Саудівська Аравія у той самий час поверне на ринок видобуток нафти у розмірі 1 мільйон барелів на добу, який перед тим добровільно обмежила.

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За збільшенням виробництва було збільшення OSP, що, як я думаю, в сукупності показує впевненість групи у відновленні попиту,
– сказав економіст OCBC Хоуі Лі.

Що сприяло прийняттю угоди ОПЕК +

Рішення було прийнято після того, як нова адміністрація США закликала Саудівську Аравію зберегти доступність енергоносіїв для споживачів, попри побоювання з приводу попиту. Деякі частини Європи залишаються заблокованими, а Японія близька до розширення екстрених заходів, покликаних стримати нову хвилю коронавірусних інфекцій.

Економічний план Байдена

  • План розрахований на 8 років.
  • 2 трильйони доларів буде виділено на такі сфери, як: модернізація транспортної інфраструктури, підтримка літніх людей та інвалідів, підтримка промислового сектора, ремонт і будівництво доступного житла, розвиток мереж широкосмугового зв'язку.
  • Найбільше коштів отримає сфера модернізації транспортної інфраструктури – 621 мільярд доларів.
  • Витрати планують покрити протягом 15 років у наслідок підвищення корпоративного податку до 28% з 21%, а також збільшення податку на закордонні прибутки компаній.
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