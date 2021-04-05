Нафта знову подешевшала: угода ОПЕК+ та новий економічний план Байдена не допомогли
Котирування нафти 5 квітня 2021 року знову опустилось, після значного зростання на попередніх торгах. Минулого тижня на ціну значною мірою вплинула угода ОПЕК+, що передбачала обмеження видобутку з травня по липень та новий економічний план президента США Джо Байдена.
Джерело:Укрінформ
Як змінювалась вартість нафти
Нафта Brent на лондонській біржі ICE Futures
- 64,22 долара за барель – вартість червневих ф'ючерсів на нафту 5 травня 2021 року.
- 64,86 долара за барель – ціна на закритті попередніх торгів 1 травня 2021 року.
Загалом ціна нафти Brent знизилась на 64 центи, або ж на 0,99%.
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Вартість нафти WTI на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX
- 60,87 долара за барель – ціна травневих ф'ючерсів на нафту 5 травня 2021 року.
- 61,45 долара за барель – ціна на закритті попередніх торгів 1 травня 2021 року.
Загалом ціна нафти WTI знизилась на 58 центів, або ж на 0,94%.
Що вплинуло на попередній ріст ціни
- Угода ОПЕК +. За обома контрактами зростання цін становило 1 квітня 2021 року понад 2 долари за барель, оскільки інвестори розглядали рішення ОПЕК + як підтвердження відновлення, обумовленого зростанням попиту на паливо.
- Економічний план Байдена. Оптимізм також був підкріплений новим економічним планом президента США Джо Байдена. На реалізацію плану, що передбачає зосередження допомоги на соціальних ініціативах та інфраструктурних проєктах, Байден планує виділити 2 трильйони доларів.
Угода ОПЕК+
На початку квітня 2021 року країни ОПЕК+ домовились збільшити видобуток нафти та у період з червня по липень вийти на рівень виробництва, котре було заплановане ще у січні.
Згідно з угодою збільшення видобутку мало б відбуватись наступним чином:
- у травні та червні на 350 тисяч барелів на добу,
- у липні на 440 тисяч барелів на добу.
Країни ОПЕК+ загалом погодили графік збільшення видобутку на три місяці, проте залишили за собою можливість знизити обсяги у разі необхідності. Саудівська Аравія у той самий час поверне на ринок видобуток нафти у розмірі 1 мільйон барелів на добу, який перед тим добровільно обмежила.
Детальніше Країни ОПЕК+ домовилися збільшити обсяги видобутку нафти: як це вплинуло на ціну
За збільшенням виробництва було збільшення OSP, що, як я думаю, в сукупності показує впевненість групи у відновленні попиту,
– сказав економіст OCBC Хоуі Лі.
Що сприяло прийняттю угоди ОПЕК +
Економічний план Байдена
- План розрахований на 8 років.
- 2 трильйони доларів буде виділено на такі сфери, як: модернізація транспортної інфраструктури, підтримка літніх людей та інвалідів, підтримка промислового сектора, ремонт і будівництво доступного житла, розвиток мереж широкосмугового зв'язку.
- Найбільше коштів отримає сфера модернізації транспортної інфраструктури – 621 мільярд доларів.
- Витрати планують покрити протягом 15 років у наслідок підвищення корпоративного податку до 28% з 21%, а також збільшення податку на закордонні прибутки компаній.
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