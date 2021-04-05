Котирування нафти 5 квітня 2021 року знову опустилось, після значного зростання на попередніх торгах. Минулого тижня на ціну значною мірою вплинула угода ОПЕК+, що передбачала обмеження видобутку з травня по липень та новий економічний план президента США Джо Байдена.

Як змінювалась вартість нафти

Нафта Brent на лондонській біржі ICE Futures

64,22 долара за барель – вартість червневих ф'ючерсів на нафту 5 травня 2021 року.

64,86 долара за барель – ціна на закритті попередніх торгів 1 травня 2021 року.

Загалом ціна нафти Brent знизилась на 64 центи, або ж на 0,99%.

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Вартість нафти WTI на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX

60,87 долара за барель – ціна травневих ф'ючерсів на нафту 5 травня 2021 року.

61,45 долара за барель – ціна на закритті попередніх торгів 1 травня 2021 року.

Загалом ціна нафти WTI знизилась на 58 центів, або ж на 0,94%.

Рівень зміни ціни на нафту можливо відстежувати в онлайн форматі на сайті Investing.com. Нагадаємо, що 2 травня 2021 року (п'ятниця) ринки були зачинені у зв'язку з Великоднем.

Що вплинуло на попередній ріст ціни

Угода ОПЕК + . За обома контрактами зростання цін становило 1 квітня 2021 року понад 2 долари за барель, оскільки інвестори розглядали рішення ОПЕК + як підтвердження відновлення, обумовленого зростанням попиту на паливо.

. За обома контрактами зростання цін становило 1 квітня 2021 року понад 2 долари за барель, оскільки інвестори розглядали рішення ОПЕК + як підтвердження відновлення, обумовленого зростанням попиту на паливо. Економічний план Байдена. Оптимізм також був підкріплений новим економічним планом президента США Джо Байдена. На реалізацію плану, що передбачає зосередження допомоги на соціальних ініціативах та інфраструктурних проєктах, Байден планує виділити 2 трильйони доларів.

Угода ОПЕК+

На початку квітня 2021 року країни ОПЕК+ домовились збільшити видобуток нафти та у період з червня по липень вийти на рівень виробництва, котре було заплановане ще у січні.

Згідно з угодою збільшення видобутку мало б відбуватись наступним чином:

у травні та червні на 350 тисяч барелів на добу,

у липні на 440 тисяч барелів на добу.

Країни ОПЕК+ загалом погодили графік збільшення видобутку на три місяці, проте залишили за собою можливість знизити обсяги у разі необхідності. Саудівська Аравія у той самий час поверне на ринок видобуток нафти у розмірі 1 мільйон барелів на добу, який перед тим добровільно обмежила.

Детальніше Країни ОПЕК+ домовилися збільшити обсяги видобутку нафти: як це вплинуло на ціну

За збільшенням виробництва було збільшення OSP, що, як я думаю, в сукупності показує впевненість групи у відновленні попиту,

– сказав економіст OCBC Хоуі Лі.

Що сприяло прийняттю угоди ОПЕК +

Рішення було прийнято після того, як нова адміністрація США закликала Саудівську Аравію зберегти доступність енергоносіїв для споживачів, попри побоювання з приводу попиту. Деякі частини Європи залишаються заблокованими, а Японія близька до розширення екстрених заходів, покликаних стримати нову хвилю коронавірусних інфекцій.

Економічний план Байдена

План розрахований на 8 років.

2 трильйони доларів буде виділено на такі сфери, як: модернізація транспортної інфраструктури, підтримка літніх людей та інвалідів, підтримка промислового сектора, ремонт і будівництво доступного житла, розвиток мереж широкосмугового зв'язку.

Найбільше коштів отримає сфера модернізації транспортної інфраструктури – 621 мільярд доларів.

Витрати планують покрити протягом 15 років у наслідок підвищення корпоративного податку до 28% з 21%, а також збільшення податку на закордонні прибутки компаній.

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