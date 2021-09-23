Нафта дорожчає: які події в США вплинули на вартість сировини

Ціна нафтових ф'ючерсів почала підвищуватись, після нещодавнього тривалого падіння. На стрибок ціни вплинуло збільшення попиту на паливо та скорочення запасів сирої нафти США, через наслідки двох ураганів.

Ціна нафтових ф'ючерсів Brent та WTI

Вартість листопадових ф'ючерсів марки Brent на лондонській біржі ICE Futures – 76,39 долара за барель, що на 2 центи, або на 0,26% вище від ціни на час закриття попередньої сесії.

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Ціна жовтневих ф'ючерсів нафти WTI на нью-йоркській біржі NYMEX зросла на 2 центи, або на 0,28% – до 72,43 долара за барель.

Скорочення запасів нафти

Попередні торги завершилися на рівні 76,19 долара за барель для Brentта 72,23 долара за барель для WTI.

Перед публікацією даних Управління енергетичної інформації (EIA) еталонні контракти нафти Brent та WTI підскочили на 2,5%. У EIA зазначили на засіданні чергове падіння запасів сирої нафти та палива в США за підсумками минулого тижня.

Так, запаси сирої нафти скоротилися на 3,48 мільйона барелів – до 413,96 мільйона барелів, що є найнижчим показником з жовтня 2018 року. Запаси на терміналі в Кушингу (Оклахома), де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зменшилися на 1,7 мільйона барелів.

Підвищення попиту

Згідно з даними EIA, показник завантаження НПЗ на Східному узбережжі США зріс до 93%, що свідчить про високий попит на паливо у зв'язку зі зняттям заборон на поїздки.

Запаси нафти у Штатах дедалі зменшуватимуться найближчими тижнями,

– відзначає аналітик The Price Futures Group Філ Флінн.

Він також додав, що нафтопереробні компанії активно будуть нарощувати виробництво, яке зупинялося через ураган "Іда".

Royal Dutch Shell у середу повідомила про відновлення роботи ключового трубопроводу, яким здійснюється транспортування нафти сорту Mars, що видобувається в Мексиканській затоці, до нафтопереробних підприємств, розташованих на узбережжі Луїзіани.

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