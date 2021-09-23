Ціна нафтових ф'ючерсів Brent та WTI
- Вартість листопадових ф'ючерсів марки Brent на лондонській біржі ICE Futures – 76,39 долара за барель, що на 2 центи, або на 0,26% вище від ціни на час закриття попередньої сесії.
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- Ціна жовтневих ф'ючерсів нафти WTI на нью-йоркській біржі NYMEX зросла на 2 центи, або на 0,28% – до 72,43 долара за барель.
Скорочення запасів нафти
Перед публікацією даних Управління енергетичної інформації (EIA) еталонні контракти нафти Brent та WTI підскочили на 2,5%. У EIA зазначили на засіданні чергове падіння запасів сирої нафти та палива в США за підсумками минулого тижня.
Так, запаси сирої нафти скоротилися на 3,48 мільйона барелів – до 413,96 мільйона барелів, що є найнижчим показником з жовтня 2018 року. Запаси на терміналі в Кушингу (Оклахома), де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зменшилися на 1,7 мільйона барелів.
Підвищення попиту
Згідно з даними EIA, показник завантаження НПЗ на Східному узбережжі США зріс до 93%, що свідчить про високий попит на паливо у зв'язку зі зняттям заборон на поїздки.
Запаси нафти у Штатах дедалі зменшуватимуться найближчими тижнями,
– відзначає аналітик The Price Futures Group Філ Флінн.
Він також додав, що нафтопереробні компанії активно будуть нарощувати виробництво, яке зупинялося через ураган "Іда".
Royal Dutch Shell у середу повідомила про відновлення роботи ключового трубопроводу, яким здійснюється транспортування нафти сорту Mars, що видобувається в Мексиканській затоці, до нафтопереробних підприємств, розташованих на узбережжі Луїзіани.
Зміна ціни нафти: останні новини
- 1 вересня країни-члени ОПЕК та інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), домовилися продовжити політику поетапної відмови від рекордних скорочень видобутку, додаючи на ринок 400 тисяч барелів на добу щомісяця.
- 6 вересня Саудівська Аравія вирішила знизити офіційні відпускні ціни (OSP) на нафту для покупців з Азії та країн Середземномор'я, через що ціна сировини почала знижуватись.
- 20 вересня ціна нафти продовжила падати на тлі зміцнення долару та засідання Федеральної резервної системи США.