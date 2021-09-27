Нафта дорожчає: все через зростання попиту та слабкій пропозиції

Ціни на нафтові ф'ючерси почали зростати станом на 27 вересня. Ріст ціни на сировину пов'язаний з побоювання із приводу пропозиції та зростання попиту в деяких регіонах.

Ціна нафтових ф'ючерсів Brent та WTI

Вартість листопадових ф'ючерсів на Brent на біржі ICE Futures – 79,08 доларів за барель, що на 99 центів, або 1,27% вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

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Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на нью-йоркській біржі NYMEX зросла на 98 центів, або на 1,32% – до 74,96 долара за барель.

Слабка пропозиція та зростання попиту

Попередні торги за еталонами завершилися на рівні 78,09 долари за барель для нафти Brent та 73,98 долара за барель для нафти WTI.

Нафтовий ринок зростає п'яту сесію поспіль, підтримку котируванням надають побоювання з приводу пропозиції на тлі зростання попиту в низці регіонів світу в умовах ослаблення обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Зверніть увагу, що за останні 12 місяців котирування додали понад 80%.

Брак пропозиції як і раніше пов'язаний із запасами в усіх регіонах. Зростання цін на газ також сприяє зростанню цін на нафту, оскільки "чорне золото" стає більш привабливим для виробників електроенергії,

– йдеться в повідомленні ANZ Research.

Члени Організації країн-експортерів нафти постали перед труднощами при збільшенні видобутку під час зосередження на відновленні попиту. Вся річ у тому, що через пандемію зберігається недостатнє інвестування або затримки в технічному обслуговуванні.

Продаж держзапасів нафти у Китаї

Перший публічний продаж у Китаї державних запасів нафти навряд чи сприяв збільшенню прибутку, оскільки PetroChina та Hengli Petrochemical купили чотири вантажі загальним обсягом близько 4,43 мільйона барелів.

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