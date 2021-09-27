Ціна нафтових ф'ючерсів Brent та WTI
- Вартість листопадових ф'ючерсів на Brent на біржі ICE Futures – 79,08 доларів за барель, що на 99 центів, або 1,27% вище за ціну на час закриття попередньої сесії.
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- Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на нью-йоркській біржі NYMEX зросла на 98 центів, або на 1,32% – до 74,96 долара за барель.
Слабка пропозиція та зростання попиту
Нафтовий ринок зростає п'яту сесію поспіль, підтримку котируванням надають побоювання з приводу пропозиції на тлі зростання попиту в низці регіонів світу в умовах ослаблення обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Зверніть увагу, що за останні 12 місяців котирування додали понад 80%.
Брак пропозиції як і раніше пов'язаний із запасами в усіх регіонах. Зростання цін на газ також сприяє зростанню цін на нафту, оскільки "чорне золото" стає більш привабливим для виробників електроенергії,
– йдеться в повідомленні ANZ Research.
Члени Організації країн-експортерів нафти постали перед труднощами при збільшенні видобутку під час зосередження на відновленні попиту. Вся річ у тому, що через пандемію зберігається недостатнє інвестування або затримки в технічному обслуговуванні.
Продаж держзапасів нафти у Китаї
Перший публічний продаж у Китаї державних запасів нафти навряд чи сприяв збільшенню прибутку, оскільки PetroChina та Hengli Petrochemical купили чотири вантажі загальним обсягом близько 4,43 мільйона барелів.
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Зміна цін на нафту: останні новини
- 1 вересня країни-члени ОПЕК та інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), домовилися продовжити політику поетапної відмови від рекордних скорочень видобутку, додаючи на ринок 400 тисяч барелів на добу щомісяця.
- 6 вересня Саудівська Аравія вирішила знизити офіційні відпускні ціни (OSP) на нафту для покупців з Азії та країн Середземномор'я, через що ціна сировини почала знижуватись.
- 20 вересня ціна нафти продовжила падати на тлі зміцнення долару та засідання Федеральної резервної системи США.