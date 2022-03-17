В МЕА також зазначили, що втрати пропозиції будуть набагато більше, ніж очікуване падіння попиту на 1 мільйон барелів на добу, викликане вищими цінами на паливо.

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Ціна нафти 17 березня Нафта сорту Brent коштувала 106,12 (+8,26%) долара за барель, станом на 19:12 за київським часом, згідно з даними сайту Investing.com. Нагадаємо, що востаннє нафта коштувала понад 100 доларів за барель 4 березня, тоді за барель потрібно було віддати понад 118 доларів. Так ціна поновила рекордні показники вересня 2014 року. WTI – 102.44 (+ 7.79% ) долара за барель станом на 19:12 за київським часом, згідно з даними сайту Investing.com. 4 березня також була оновлена рекордна ціна нафти й для цього сорту – майже 116 долара за барель. Обидва контракти знизилися напередодні після несподіваного стрибка запасів нафти в США й ознак прогресу в мирних переговорах між Росією та Україною, зазначає видання Reuters.

Питання про те, наскільки російська нафта буде продовжувати коливатися, і невпевненість в тому, наскільки серйозним буде падіння попиту на нафту, будуть тримати енергетичні ринки в напрузі,

– вважає старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя. Зверніть увагу! Ринок нафти значною мірою проігнорував рішення Федеральної резервної системи США в середу підвищити процентні ставки на чверть процентного пункту, як і очікувалося. Настрої учасників ринку також дещо покращилися після того, як Китай оголосив про проведення політики стимулювання фінансових ринків та економічного зростання, в той час, як зниження числа нових випадків захворювання COVID-19 в Китаї породило надії на те, що влада зможе зняти заборони на поїздки й дозволити заводам відновити виробництво в містах, що знаходяться в умовах ізоляції.

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