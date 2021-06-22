Нафта подорожчала до 2-річного максимуму: що впливає на ціну

Ціни на нафту Brent зросли 22 червня до рекордних показників 2019 року. Також інвестори зберігають оптимізм щодо швидкого відновлення світового попиту на нафту.

Вартість нафти

Нафта марки Brent

22 червня нафта марки Brent досягла вартості у 75,23 долара за барель вперше з 25 квітня 2019 року. Серпневі ф'ючерси Brent подорожчали на 26 центів, або 0,4%, до 75,16 долара за барель, компенсуючи попередні втрати.

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Нафта марки WTI

Вартість нафти WTI у липні становила 73,70 долари за барель. WTI за серпень подорожчала на 11 центів, або 0,2%, до 73,23 долара за барель.

21 червня поточного року ціна на нафту марки Brent виросла на 1,9%, а на нафту марки WTI – на 2,8%.

Чому зросли ціни на нафту

Ціни вартості нафти WTI та Brent зросли за останні чотири тижні на тлі оптимізму щодо темпів вакцинації від COVID-19 у всьому світі та очікуваного зростання числа літніх поїздок. Це призвело до збільшення вартості нафти в Азії та Європі до багатомісячних максимумів.

Настрої на ринку залишаються сильними з поліпшенням перспектив глобального попиту,

– зауважив Сатору Йошида, аналітик з Rakuten Securities.

BofA Global Research підвищила прогноз цін на нафту марки Brent на цей і наступний рік, спрогнозувавши, що скорочення пропозиції нафти та відновлення попиту можуть на короткий час підняти ціну до 100 доларів за барель у 2022 році.