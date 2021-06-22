Вартість нафти

Нафта марки Brent

22 червня нафта марки Brent досягла вартості у 75,23 долара за барель вперше з 25 квітня 2019 року. Серпневі ф'ючерси Brent подорожчали на 26 центів, або 0,4%, до 75,16 долара за барель, компенсуючи попередні втрати.

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Нафта марки WTI

Вартість нафти WTI у липні становила 73,70 долари за барель. WTI за серпень подорожчала на 11 центів, або 0,2%, до 73,23 долара за барель.

21 червня поточного року ціна на нафту марки Brent виросла на 1,9%, а на нафту марки WTI – на 2,8%.

Чому зросли ціни на нафту

Ціни вартості нафти WTI та Brent зросли за останні чотири тижні на тлі оптимізму щодо темпів вакцинації від COVID-19 у всьому світі та очікуваного зростання числа літніх поїздок. Це призвело до збільшення вартості нафти в Азії та Європі до багатомісячних максимумів.

Настрої на ринку залишаються сильними з поліпшенням перспектив глобального попиту,

– зауважив Сатору Йошида, аналітик з Rakuten Securities.

BofA Global Research підвищила прогноз цін на нафту марки Brent на цей і наступний рік, спрогнозувавши, що скорочення пропозиції нафти та відновлення попиту можуть на короткий час підняти ціну до 100 доларів за барель у 2022 році.