Нафта знову дешевшає: як зміцнення долару та COVID-19 впливають на ціну

Ціна нафти продовжила падати та станом на 9 серпня знизилась на 4%. На зміну вартості продукту вплинули нові карантинні обмеження у Китаї та Азії, які можуть уповільнити темпи відновлення світової економіки.

Зниження цін на нафту

Вартість нафти Brent

Вартість нафтових ф'ючерсів Brent 9 серпня впали на 4,2% до 67,88 долара за барель.

Минулого тижня вони впали на 6%, що стало найбільшим тижневим збитком за чотири місяці.

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Вартість нафти WTI

9 вересня вартість нафтових ф'ючерсів WTI впали на 4,3% (2,85 долара), до 65,43 долара.

Минулого тижня відбулось падіння майже на 7%.

Що вплинуло за зміну ціни

Карантинні обмеження

Аналітики ANZ вказують нові карантинні обмеження у Китаї, як головний фактор, що затьмарює перспективи зростання попиту на сировину. Оскільки, КНР – друга країна у світі по кількість споживання нафти.

У понеділок Китай повідомив про 125 нових випадків COVID-19 проти 96 випадків днем раніше. Карантинні обмеження в Китаї включають: скасування рейсів, попередження 46 міст про заборону поїздок та введення обмежень на громадський транспорт та послуги таксі у 144 найбільш постраждалих районах.

Експорт Китаю в липні сповільнився більше, ніж очікувалося, після спалахів COVID-19 та повеней, в той час, як імпорт був ще слабшим, ніж очікувалося, розповідає старший аналітик ринку OANDA Джеффрі Халлі.

Що стосується імпорту сирої нафти в Китай у липні, то він різко знизився проти червня 2020 року.

Зміцнення долару

Зростання долара до чотиримісячного максимуму стосовно євро також чинив тиск на ціни на нафту, особливо після того, як 6 серпня Міністерство праці США оприлюднило дані про рівень зайнятості в липні у країні. Звіт про зайнятість в США підштовхнув ставки на те, що Федеральна резервна система може діяти швидше, щоб посилити грошово-кредитну політику США.

Зміна ціни нафти: коротко

Аналітик банку JP Morgan Джойс Чанг стверджує, що до кінця 2021 року вартість нафти зросте до 80 доларів за барель у зв'язку з дисонансом попиту та пропозиції на ринку.

Ріст цін на нафту безпосередньо вплинув на інфляцію, оскільки нафта – основний елемент економіки. Детальніше про те, як зріс рівень інфляції у світі та в Україні, читайте в іншому матеріалі.

Країни ОПЕК+ погодилися збільшити обсяги видобування нафти з серпня 2021 року.

19 липня вартість нафтових ф'ючерсів подешевшала на 5% на лондонській біржі ICE й становила 69,91 долара за барель.

9 серпня вартість нафтових ф'ючерсів марки Brent впали на 4%, а нафти WTI – на 4,3%.

Варто зазначити, що чим сильніший долар, тим більше дорожчає вартість нафти для тих, хто купує її в іншій валюті.