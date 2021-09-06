Ціна нафти Brent та WTI
- Вартість листопадових ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 71,79 долара за барель, що на 82 центи, або на 1,13% нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
- Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на біржі NYMEX знизилася на 73 центи, або на 1,05% – до 68,56 долара за барель.
До теми ОПЕК+ вирішила й надалі збільшувати виробництво нафти: як це вплинуло на ціну
Попередні торги за стандартами завершилися на рівні 72,61 долара для ф'ючерсів нафти марки Brent та 69,29 долара для – WTI.
Що вплинуло на зниження ціни
Раніше державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco повідомила, що в жовтні знизить ціни на всі сорти сирої нафти, що продаються в Азії, принаймні, на один долар за барель. Аналітик компанії Energy Aspect Вірендра Чаухан висловилась з цього приводу наступним чином.
OSP для Азії є ведмежими. Це сигналізує про зниження попиту та пропозицію, яка потенційно зростає,
– розповідає Чаухан.
Зниження ф'ючерсів на сиру нафту додалося до падіння в п'ятницю після того, як слабший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість у США вказав на неоднорідне відновлення економіки.
Зміна ціни нафти: останні новини
- Аналітик банку JP Morgan Джойс Чанг стверджує, що до кінця 2021 року вартість нафти зросте до 80 доларів за барель у зв'язку з дисонансом попиту та пропозиції на ринку.
- Ріст цін на нафту безпосередньо вплинув на інфляцію, оскільки нафта – основний елемент економіки. Детальніше про те, як зріс рівень інфляції у світі та в Україні, читайте в іншому матеріалі.
- 1 вересня країни-члени ОПЕК та інші виробники, включаючи Росію (група ОПЕК+), домовилися продовжити політику поетапної відмови від рекордних скорочень видобутку, додаючи на ринок 400 тисяч барелів на добу щомісяця.