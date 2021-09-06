До теми ОПЕК+ вирішила й надалі збільшувати виробництво нафти: як це вплинуло на ціну

Попередні торги за стандартами завершилися на рівні 72,61 долара для ф'ючерсів нафти марки Brent та 69,29 долара для – WTI.

Раніше державна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco повідомила, що в жовтні знизить ціни на всі сорти сирої нафти, що продаються в Азії, принаймні, на один долар за барель. Аналітик компанії Energy Aspect Вірендра Чаухан висловилась з цього приводу наступним чином.

OSP для Азії є ведмежими. Це сигналізує про зниження попиту та пропозицію, яка потенційно зростає,

– розповідає Чаухан.

Зниження ф'ючерсів на сиру нафту додалося до падіння в п'ятницю після того, як слабший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість у США вказав на неоднорідне відновлення економіки.

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