Країнам ЄС потрібно заборонити транспортування російської нафти під своїми прапорами

Економіст та радник президента України Олег Устенко переконаний, що поряд з ембарго вкрай важливо погодити заборону на транспортування російської нафти до третіх країн суднами під прапорами держав-членів Євросоюзу.

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Однак щодо цього також тривають суперечки. Зокрема, таку пропозицію Європейської комісії не схвалили Греція, Мальта та Кіпр. Країни аргументують це занепокоєнням про власних судновласників, які, ймовірно, не впораються з конкуренцією, через що зазнає збитків економіка.

За підрахунками спеціалістів групи захисту клімату Global Witness, судна, якими володіють або керують у Греції, Мальті та Кіпрі, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вивезли з портів країни-агресорки щонайменше 150 мільйонів барелів нафти.

Ба більше, у квітні грецькі судновласники активізували постачання російської нафти. На їхню частку припадало 76 із загальної кількості у 190 танкерів, які доставляли нафту чи нафтопродукти з головних портів Росії. Для порівняння, у квітні минулого року доля танкерів з Греції була суттєво меншою – 30 зі 172. Про це йдеться у звіті видання Lloyd's List.

Росія отримує від продажу нафти 1 мільярд доларів щодня, – Устенко

За словами Олега Устенка, щоденні прибутки країни-агресорки, отримані лише від продажу нафти, складають приблизно 1 мільярд доларів. А у 2021 році Росія отримала від продажу нафти та газу 45 відсотків надходжень до бюджету.

"Ви можете собі уявити, скільки ракет і бомб вони можуть купити, щоб бомбардувати наші міста, вбивати наших громадян, ґвалтувати наших жінок", – зауважив радник президента.

Нагадаємо! За інформацією ЗМІ, війна в Україні коштує Кремлю близько 900 мільйонів доларів щодня.

Саме тому постачання та використання російської нафти надзвичайно важливо припинити якомога швидше. Іноземні судна відіграють величезну роль у спроможності Росії перевозити нафту, а отже цю можливість необідно заблокувати негайно.

Політики в ЄС говорять про гроші, а ми – про життя,

– влучно підсумував Устенко.

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