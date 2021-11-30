Надра належать народу, – Кухта пояснив збільшення оподаткування руди
Джерело:24 канал
Нардепи 30 листопада схвалили законопроєкт №5600, згідно з яким підвищується розмір ренти на видобуток залізної руди. Такі зміни можна вважати справедливими, адже надра належать народу, а не приватним власникам.
Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта. Він наголосив, що українські виробники не імпортують руду, а добувають її тут.
До теми Ахметов в мінусі: Рада схвалила законопроєкт про збільшення податків
Кухта вважає, що збільшення податку є логічним і правильним рішенням.
Це природні ресурси, вони наші спільні. Створене це виробництво було ще за радянських часів. Логічно, щоб за нього платили більше.
Він наголосив, що не є прибічником підвищення податків в Україні. Однак тут мовиться про сировинні сектори і те, що створено не новим бізнесом, а за радянських часів.
Логічно забирати звідти більше до бюджету і розподіляти між нами всіма, а не залишати власникам. Це я підтримую,
– додав Кухта.
Суперечливі моменти
За словами Кухти, більшість контроверсійних речей з документа забрали. Однак деякі – незначні – все ж залишились.
"Наприклад, запити податкової щодо рахунків платників податків, виходячи з підозр, що щось недоплатили. Вони можуть лізти на банківські рахунки, якщо буде рішення суду. Я не прибічник таких норм, я на боці підприємців", – наголосив Кухта.
Попри цей факт, "найбільш шкідливі речі" з документа було прибрано.
"Зокрема, що могли одразу стягувати відразу з рахунків. Це було прибрано, тому я не можу сказати, що є щось супершкідливе", – підсумував економіст.
Кухта про зміни до Податкового кодексу: дивіться відео
Що відомо про законопроєкт №5600
Він передбачає зміни до Податкового кодексу. Головна мета:
- створити ефективніші механізми адміністрування податків;
- не допустити безпідставне користування податковими пільгами;
- повинні бути справедливі умови оподаткування для всіх платників податків.
До слова, законопроєкт називають "антиахметівським" саме через підвищення розміру ренти на видобуток залізної руди.